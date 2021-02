Intensos operativos se realizaron en una zona montañosa en búsqueda del menor Enoc Pérez Chinchilla, junto con un grupo de 50 elementos de policías.

La búsqueda se realizó en los altos de la colonia Grant, a 30 Km de la entrada principal de esta ciudad, desde tempranas horas de la mañana, informó el capitán David Velásquez, jefe del Cuerpo de Bomberos.

Mientras tanto Karina Chinchilla, quien actualmente reside en España, expresó vía telefónica al noticiero Televisión matutino, de canal 29, que tiene la fe en Dios, que su hijo está vivo, no me doy por vencida, expresó, en tono casi de llanto y con su voz quebrantada.

Agregó que ahora que murió Bairon Meléndez, quién era el autor intelectual de esos crímenes, el caso se vuelve más complicado.

Lo eliminaron, nunca me permitieron hablar con él de frente, las autoridades de La Tolva. Yo viajé desde Tela para reunirnos y nunca me permitieron verlo, hasta pedí ayuda y no me escucharon.

Chinchilla agregó que su hijo está vivo y espera recibir buenas noticias en los próximos días. (RL)