Eduardo Enrique Fuente Cálix

Máster en Gobierno & Administración Pública y catedrático universitario

El informe anual de Transparencia Internacional, clasifica alrededor de 170 países por su «Nivel de Percepción de la Corrupción». El índice otorga una puntuación entre 0 -más corrupto- y 100 -menos corrupto- a los países según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en el sector público. Por tanto, se trata de una percepción y no de niveles de corrupción real. Si se trata de una percepción, un país puede salir más arriba en el ranking porque la población sea más consciente de sus niveles de corrupción y no porque sea más corrupto. De esa manera, afirmaciones como que «Honduras es el segundo país más corrupto de Centroamérica» no se sustentan.

Pero, yendo más allá, ¿cómo mide esta percepción Transparencia Internacional? De forma resumida, el índice utiliza distintas encuestas basadas principalmente, en el análisis de expertos y ejecutivos de cada región. Sin embargo, estos datos provienen de fuentes diversas, con metodologías que varían por países y años.

En su misma web, la Organización Pro-transparencia, reconoce que «debido a la actualización de la metodología, las puntuaciones del IPC antes de 2012, no resultan comparables en el tiempo». En consecuencia, sería difícil realizar un análisis comparativo antes del 2012. Por tanto, no se puede afirmar que Honduras esté en su peor resultado histórico en el ranking, ya que el resultado solo se puede comparar con los últimos cuatro años.

El índice se elabora, al agregar las encuestas de percepción de la corrupción realizadas por 13 organizaciones distintas. Entre ellas, está el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y otras consultoras internacionales. Cada una de ellas hace un estudio sobre percepción de la corrupción, utilizando su propia metodología y después, Transparencia Internacional los agrega en un solo índice, «estandarizando las fuentes en una escala de 0 a 100». Entonces, ¿cuáles son las ambigüedades que presenta el IPC?

1) La indefinición de los expertos entrevistados. Para seleccionar quiénes serán los encuestados, cada entidad utiliza su propia muestra que varía totalmente de una organización a otra. Dependiendo de la encuesta, pueden estar identificados como «Grupo de Economistas de País con Amplia Experiencia» o, “Reconocidos Expertos de País».

Algunos medios internacionales han empezado a cuestionar la validez del informe al criticar el «elitismo» del que parten los datos. The Guardián advierte, sobre el problema que supone atribuir la valoración de la corrupción a una élite confusa de expertos y ejecutivos.

2) Las preguntas cambian para cada entidad. El Banco Mundial, mide la percepción de la corrupción, pidiendo a sus encuestados una valoración en cada país del nivel de transparencia y de rendición de cuentas del gobierno. El Foro Económico Mundial, pregunta por la «frecuencia» con la que las empresas «entregan sobornos» o «se desvían fondos públicos a empresas».

De esta manera, cada encuesta utiliza una matriz distinta para medir cómo se percibe la corrupción en cada país. ¿Es mejor evaluar la transparencia del gobierno, la presencia de sobornos, el nivel de corrupción o cómo se juzga a políticos que abusan de sus poderes públicos? Por lo cual es ineludible preguntarnos si estos criterios ¿miden la misma percepción?

3) No se pregunta lo mismo en todos los países. Aunque el índice parte de agregar encuestas de 13 fuentes distintas, eso no significa que todos los países tengan datos de todas las entidades. Tal y como ellos explican, un país necesita cifras de al menos 3 de las 13 organizaciones para poder ser incluido en el ranking.

Según los datos del año pasado, solo 6 de las 13 entidades que proporcionan datos a Transparencia Internacional lograron tener datos de más de la mitad de los países. Esto supone que las evaluaciones de estas seis organizaciones, definen en gran medida los resultados del índice de percepción de la corrupción.

Más allá de que el resultado de este índice no necesariamente refleja la situación real de Honduras o de cualquier otra nación, es importante tener presente que la corrupción es un mal que corroe el desarrollo de todo país, por ende, debe de atacarse de manera frontal, y todo insumo que genere conciencia sobre el mismo, merece ser estudiado y aplicado según la importancia y la veracidad de los datos que este refleje.