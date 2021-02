Nueva Delhi, India.- El ministerio de Relaciones Exteriores indio criticó el miércoles a personalidades internacionales por su injerencia «sensacionalista» en la reforma agrícola del país, después de que se hicieran virales los tuits de Rihanna y Greta Thunberg sobre las manifestaciones de los agricultores.

«¿Por qué no estamos hablando de esto? #FarmersProtest», escribió la estrella del pop estadounidense Rihanna, que cuenta con más de 100 millones de suscriptores en Twitter, compartiendo un reportaje de la CNN sobre los cortes de internet en Delhi durante las protestas de los agricultores de la semana pasada.

Su mensaje fue retuiteado más de 230.000 veces y comentado por casi 80.000 personas.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

La sueca Greta Thunberg, una de las principales activistas medioambientales del mundo, retuiteó la misma noticia, diciendo: «Nos solidarizamos con la #FarmersProtest en la India.»

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

https://t.co/tqvR0oHgo0

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 2, 2021