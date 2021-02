Alrededor de 706 mil hondureños conforman el segmento de los “desalentados” entre la Población Económicamente Activa (PEA) que se cansaron de buscar un empleo y son personas con potencial para emigrar del país, revela un informe basado en datos oficiales.

La pandemia, los huracanes y la crisis económica, política y social que viene atravesando Honduras, deja al 91 por ciento de la PEA con problemas de empleo, según el reporte “Perspectivas Económicas” presentado el miércoles por la cúpula empresarial.

Es decir que “nueve de cada diez hondureños tienen problemas de empleo”, establece el reporte elaborado por el departamento de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

En base a datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) o insumos para la revisión del salario mínimo, el documento cita que la Tasa de Desempleo Abierto se duplicó el 2020, al pasar de 5.7 a 10.9%.

“Son personas que no trabajan y además, no están buscando trabajo porque aquí no encuentran. Aquí está la fuente de las caravanas”, consideró el gerente de Política Económica del Cohep, Santiago Herrera, al momento de referirse al grupo poblacional de los “desalentados” de la PEA.

Una Tasa de Desempleo Abierto de esta magnitud es “tener un problemón casi el doble del año anterior”, razonó. Entre los factores recientes se encuentra la contracción del PIB del año anterior de -9.5 por ciento; precariedad de las empresas, 447 mil personas desocupadas y más 180 mil suspendidos.

A esto se suma el factor político con 14 partidos en contienda de cara a las elecciones, internas, primarias y generales de este año, más una “confrontación entre sectores que puede exacerbarse; para nosotros esto es un riesgo de crisis y caos social, no quiere decir que lo tengamos en ciernes, pero sí es una potencialidad”, reflexionó.

En un contexto como el antes mencionado, las condiciones para la reactivación económica, reconstrucción del país y la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, es adversa, prosiguió el economista.

El este informe también se descarta un crecimiento económico del 3.8 por ciento que se ha fijado desde el gobierno, al considerarse que el PIB tendrá este año un desempeño del 2.7 por ciento, similar al del 2019.

Entre los aspectos positivos el informe encuentra a las remesas como el pie de apoyo para la economía, al evidenciarse a enero pasado un crecimiento interanual del 14 por ciento, control de la inflación y una leve apreciación del lempira frente al dólar que está ayudando el consumo interno. (JB)

DATOS

La PEA la conforman 3.9 millones de hondureños, de un total poblacional de 9.2 millones, de las personas con alguna ocupación, el 53 por ciento son no asalariados o viven de la economía informal. Los datos del INE establecen, además, que son alrededor de 1.7 millones de asalariados: 13 por ciento, en el sector público; 82 por ciento, privado; y 5 por ciento, en actividades domésticas. Casi dos millones de hondureños se ganan la vida como no asalariados; el 84 por ciento, por cuenta propia; 12 por ciento, trabaja en actividades familiares no remuneradas; un porcentaje del 0.2 por ciento es aprendiz.