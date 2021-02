En los últimos años ha habido dos tendencias que han tomado fuerza alrededor del cuidado de los vellos del cuerpo, hay quienes deciden quitarlos todos. Las opciones más populares para los segundos son: las cuchillas de afeitar, la cera y las cremas depilatorias. Sin embargo, hay una alternativa que se ha convertido en la mejor, pues es cómoda, rápida y tiene excelentes resultados: la depilación láser.

No solo las mujeres se deciden por este tipo de depilación. Cada vez más hombres también hacen uso de ella. La barba, las axilas y el pecho son las zonas que más se depilan ellos. Sin embargo, mucha gente no se atreve a probarla porque alrededor de esta hay varios mitos o simplemente no entienden cómo funciona. Para comenzar, es importante aclarar que se trata de un método que, siempre y cuando esté en manos de profesionales, es totalmente seguro.

Actualmente, los láseres más populares en el mundo para hacer este tipo de depilación son el ND-Yag y el diodo láser. Estas dos tecnologías han evolucionado bastante, hay una que funciona con succión, se pone la zona a depilar dentro de un aparato que genera un vacío y esa succión acerca el vello al cristal de luz láser. También hablamos de láser en movimiento, en el que se trata repetidas veces una zona hasta que acumula suficiente energía y destruye el vello.

Una de las preguntas más comunes que tienen las personas es qué partes del cuerpo pueden depilarse, se puede usar en todas las partes del cuerpo, menos dentro de la nariz, la boca o la parte interna de los genitales.

Es importante que los pacientes sepan que no se puede hablar de depilación definitiva, sino prolongada. Usualmente se necesitan entre 4 y 8 sesiones al año, pero eso varía dependiendo de la zona a tratar, del paciente y de los problemas que haya en la piel. Por ejemplo, si vamos a tratar una foliculitis (inflamación de uno o más folículos pilosos), nos vamos a demorar un poco más porque hay que sanar primero la piel, también hay personas que pueden tener cambios hormonales, el pelo puede volver a salir; eso sí, nunca en la misma cantidad ni el mismo grosor. Es importante que tenga en cuenta que, aunque los resultados comienzan a verse desde la primera sesión, la depilación láser es un proceso que lleva tiempo y que es progresivo, en cada sesión se elimina entre el 20 y el 30 por ciento de los vellos.

Nuestra depilación es personalizada

Antes de iniciar la depilación láser es importante pasar por una valoración médica con el fin de evaluar si la persona es apta o no para el procedimiento.

Beneficios

Es un método rápido y seguro.

Sin vello para siempre, uno de los grandes beneficios de la depilación láser diodo.

Una depilación sin dolor.

Lucha contra la foliculitis y el hirsutismo.

Motivos estéticos

Ganar autoestima.

Por higiene.

