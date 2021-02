La jefa de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Karla Pavón, ya se reintegró a sus labores en primera línea contra el COVID-19, luego de demostrar clínicamente que se reinfectó del virus.

Pavón aseguró que durante el recontagio presentó síntomas más complicados que la primera vez que contrajo el virus.

Científicamente no se ha comprobado la reinfección del virus, pero a nivel del mundo se ha demostrado clínicamente que el recontagio es una realidad y que puede ser más fuerte en la segunda vez.

“Yo era una persona que no creía que me volvería a infectar, yo creía que tenía inmunidad, pero soy un vivo ejemplo de que, después de seis meses, resulté con un resfriado y cuando fui empeorando me decidí a hacerme la prueba PCR y me salió positiva”, explicó.

“Esta vez no me fue muy bien, llegó el momento que no podía ni caminar, por eso me fui al Tórax, pero aquí estoy parada para servir al pueblo hondureño”, expresó.