El portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, Juan Ángel López, confirmó este jueves en conferencia de Prensa que el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez tras unos análisis clínicos padece de COVID-19, pero se encuentra estable.

«Nosotros pensábamos que se trataba de cansancio, siguió su ritmo de trabajo, pero cuando tenía un poco de fiebre decidió junto a sus médicos de mejor internarlo, para hacerle los estudios pertinentes», dijo.

Al mismo tiempo, lamentó que «algunas personas están especulando que nosotros estamos queriendo ocultar la salud del señor Cardenal, que está muy grave y muchas situaciones que son completamente falsas, porque tras someterse a varios estudios clínicos, hasta hoy conocieron que el señor cardenal está padeciendo de COVID-19».

«Hace unos 15 minutos hablé con el Cardenal Rodríguez y él me confesó que se encuentra bien y me pidió no hagan escándalos, que oren y ni siquiera por él, sino en general, se encuentra en una clinica privada y ahí se le dará todo lo que necesite para tratar esta enfermedad».

Les pido que oremos por el señor cardenal, por todo el personal sanitario, que son más de 72 médicos que han perdido la vida a causa de COVID, por eso se decidió internarlo para tener el mayor cuidado.

«Desconocemos en que momento se contagió y gracias a Dios hoy está mejor que ayer, pero pedimos prudencia a la población hondureña, a los medios de comunicación porque hemos visto noticias de todo tipo de extremo a extremo», dijo otro de los voceros el padre Rodolfo.

Un médico especialista y el padre Carlo Magno Núnez acompañan en todo momento al Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien padece enfermedades de base como diabetes.

A la población que ha inventado cosas sobre la salud del cardenal, les dijo «que especulen lo que quieran decir, el señor Cardenal no es un secreto que es diabético y es muy bien controlado, también entra en juego su edad tiene 78 años, pero es una persona muy saludable y muy activa»

Rodríguez no participó en las celebraciones del 274 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa y el pasado fin de semana que ofició la homilía no se retiró la mascarilla en toda la misa, lo que llamó fuertemente la atención porque no había pasado.