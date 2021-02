YA comienza el nuevo año escolar. Los padres de familia, con sus escuálidos presupuestos, andan apurados comprando los útiles y cuadernos escolares para sus hijos. Ajustando la matrícula, pidiendo prestado o empeñando los pocos bienes que les quedan, para que los cipotes no queden burros. Las privadas, poco a poco, han ido mejorando sus sistemas de enseñanza haciendo uso de los portales y de aparatos digitales. Pero no es lo mismo lo presencial, donde maestros en carne y hueso dan lección a sus alumnos, a lo virtual transmitido por computadoras. No hay costos por el uso de instalaciones físicas, ni de transporte, ni actividades deportivas, ni de otros servicios prestados con clases de misa de cuerpo presente en las escuelas. Se prescinde de la sana convivencia escolar, necesaria para la estabilidad emocional de los niños. Con todos estos limitantes ¿ya hubo alguna mediación de la autoridad competente con las privadas para que ofrezcan descuentos en colegiaturas, y facilidades de pago a los afligidos padres de familia?

No esos trámites engorrosos a que someten a sus clientes, para que se cansen de llenar formularios y no presenten su aplicación. Así como el sistema educativo debe ser objeto de subsidios que faciliten la enseñanza en tiempos de apremio, también debiese haber un plan para atender la falta de liquidez de tantos padres de familia. ¿Cuántos de ellos perdieron sus trabajos o no encuentran empleo? Lo que nos lleva a lo otro. El disparo en los contagios impide las aglomeraciones. Así que las clases continuarán dependiendo de la virtualidad. Pero el año lectivo pasado dejó sin el pan del saber a cientos de estudiantes de la ruralidad. Donde no tienen acceso a esos servicios de transmisión por aparatos digitales. Sí, hubo colaboración de algunas televisoras –particularmente LTV que ofreció todo su espacio de la mañana para transmitir los cursos impartidos– radios y cableras. Pero CONATEL nunca pudo universalizar la transmisión. ¿Por el gran premio que recibió una telefónica, a la que le dieron billetera electrónica –como si fuera banco– no pudieron siquiera arrancarle que diera internet de gratis como compensación a ese gran cambalache? ¿Cuál es la tolerancia de la autoridad hacia transnacionales que operan como enclaves en el ámbito nacional, sin mayor compromiso o aprecio por el pueblo, pese a ser huéspedes de un país generoso que les ofrece su amplio mercado para explotación? ¿Por qué tanta condescendencia con compañías ajenas –que no lo tienen por las de sello nacional– que aquí solo vienen a poner distribuidoras y sucursales para usufructuar el mercado local?

Muchas de ellas poco consumen en el país ya que los insumos los traen de sus matrices ubicadas en otros países. ¿No creen que, a la sazón de esta crisis, todas esas distorsiones que afectan el empleo y el sistema productivo deben ser revisadas a fondo? ¿Como igual deben hacerlo al sistema de franquicias bajo cuyo amparo muchas empresas meten –no la materia prima, ni lo esencial que no la suple el mercado local–sino hasta lo innecesario? Cuando el país no está para importar lujos sino solo lo indispensable. La prioridad es crear empleos. Escalofriante la cifra de hondureños que quedó en la calle culpa de la pandemia. Pero tampoco hay política clara de favorecer el consumo de lo hecho en casa. Sí, como primer paso hubo un artículo agregado a las disposiciones generales del presupuesto, para que las compras públicas favorecieran la producción local. Pero es necesario ir más allá. ¿Van a seguir trayendo de afuera todos los insumos escolares como en años pasados? Y en el sector privado. ¿Habrá alguna conducta de ética que quiera adoptar la cúpula empresarial? Ello es de solidaridad hacia todo el gremio empresarial. Que sean no unos pocos vivos los que le sacan el jugo al sistema mientras otros sucumben. Incentivar conductas de favorecer las compras en el mercado local y no comprar afuera –inflando el déficit comercial– favoreciendo empresas y trabajadores de otros países. Esto debe ser objeto tanto de regulación como de campañas de concientización al público. Estimulando la confianza en lo propio, el orgullo en lo nacional y elevando la autoestima. Si no hay interés ni voluntad de entrar a la raíz de tanto desequilibrio, en nada estamos.