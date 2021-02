Por: Segisfredo Infante

Bien puede haber una filosofía forzada sobre la “Inteligencia Artificial”; sobre la cinematografía o en relación con los desórdenes climáticos, siempre y cuando sea para beneficio directo de la especie del “Homo Sapiens”. No por simple morbosidad intelectual como ha ocurrido en estas últimas décadas. (El concepto “década” le gustaba mucho al filósofo Platón). En todo caso la gran Filosofía se subdivide en varias disciplinas y subdisciplinas como la “Lógica”, la “Ética”, la “Epistemología”, la “Bioética” e inclusive ya se habla de una relación entre “Cine y Filosofía”. De hecho ha habido una ligazón, en el siglo veinte y parte del veintiuno, entre poesía y cinematografía.

Varios científicos y algunos filósofos actuales coinciden en que podríamos estar viviendo el “Momento Bisagra” de la humanidad. Inclusive los autores de esta tendencia sugieren que hay probabilidades de un “No retorno” hacia la extinción del Hombre sobre la faz de la tierra, con la diferencia que los dinosaurios se extinguieron involuntariamente, hace sesenta millones de años aproximados, mientras que los seres humanos estamos provocando nuestra propia extinción por varios caminos.

El primer camino de autodestrucción es el de generar desórdenes climáticos mediante la dinámica industrial “imparable” de contaminar la atmósfera. Hemos creado desde el siglo diecinueve, y sobre todo en el veinte, una sociedad extremadamente consumista y hedonista, que mide sus crecimientos y sus éxitos por los índices de consumo de mercancías. Son muy pocas las personas interesadas realmente en investigar este problema y en plantear, con severidad, la búsqueda de un reordenamiento económico que equilibre el consumo de mercancías dividiéndolas entre necesarias e innecesarias. Es más, existe un contingente de científicos y seudocientíficos (supongo que bien pagados) que se encargan de “demostrar” que no existen, para nada, alteraciones climáticas, y que en consecuencia hay que invertir sobre riesgosos “mercados de futuros”. Hubiera sido interesante que tales científicos hubiesen llegado a Honduras en el mes de noviembre del año próximo pasado, para que experimentaran dos huracanes montados uno sobre el otro, con las consecuencias gravosas que ya todos conocemos.

No piensan en el desarrollo humano. Sólo piensan en el crecimiento inmediato de los mercados o en las consignas ambientalistas de corto plazo. Ni siquiera comprenden que en estos tiempos en que se desbordan los ríos de manera inusual, como si viviéramos bajo la influencia de los monzones de Bangladesh, es indispensable construir represas por varios fines y motivos vitales: 1) Generar energía eléctrica. 2) Controlar las inundaciones extremas. 3) Crear sistemas de riego. 4) Producir alimentos diversificados en escala para la seguridad agroalimentaria interna, para luego exportar. 5) Almacenar agua dulce.

El doctor Carlos Héctor Sabillón ha sugerido, en varias oportunidades, que hay que construir las represas en Honduras, bajo el mandato legal de reforestar masivamente las cabeceras de los ríos. Y nosotros añadiríamos la reforestación sistemática en torno de las mismas represas y cuencas hidrográficas. Oponerse a estas sugerencias es lo mismo que postergar para los próximos meses y años, las inundaciones y tragedias como las experimentadas en el productivo valle de Sula, en la misma Tegucigalpa y en otros puntos estratégicos de nuestro país. Hay que balancear la importancia entre una consigna ideológica de corto plazo, y el futuro de decenas de miles de compatriotas y de empresarios que ponen en alto riesgo sus capitales que deben generar empleo.

Sabemos que la problemática es harto compleja. No solamente nacional sino que también mundial. Por eso es que el filósofo Will MacAskill, de la Universidad de Oxford, ha sugerido que debemos aplicar la razón y la evidencia para el mayor bien común, del cual hablaron Sócrates y sus seguidores, hace veinticuatro siglos aproximados. Pero siempre que se trata de “la economía del bien común”, nuestra reacción normal (o de las personas que toman grandes decisiones) es poner oídos sordos. Pero a partir del discurso reciente de escritores como Will MacAskill, Toby Ord y Martin Rees, se coincide en que tal vez estamos experimentando, y padeciendo, el “Momento Bisagra” en el triste proceso de auto aniquilación de nuestra especie, en el que podríamos adoptar “un camino errado con la tecnología y provocar un revés catastrófico a la civilización”, según Toby Ord. En tanto que “Es la primera vez que una especie, la nuestra, tiene el futuro del planeta en sus manos”, según ha enfatizado Martin Rees.

Acerca del desarrollo de una “Super Inteligencia Artificial” que podría atentar contra el futuro de los mismos fabricantes, hay varias discusiones sobre la mesa. El asunto central es que el “Homo Sapiens Sapiens” no ha resuelto, ni mucho menos, los problemas vitales inmediatos de su propia especie, cuando ya desea saltar hacia el gran vacío de lo desconocido. En el libro “Fotoevidencia del Sujeto Pensante” (de nuestra autoría), publicado en septiembre del 2014, se esbozan estas graves tendencias poliédricas.