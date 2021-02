La misión el entrenador colombiano del platense, John Jairo López, es armar un nuevo equipo, ya que en el cuadro «selacio» no hay dinero en abundante para pelear por jugadores del altísimo nivel, mientras sus extranjeros van y vienen en las temporadas, ya que no rinden lo esperado y generalmente no son renovados por el costo y otros por el bajo nivel mostrado.

Ver nota completa aquí