Por: Mario E. Fumero

En un artículo anterior comentaba que estamos en guerra abierta contra un enemigo invisible llamado COVID-19, alias “coronavirus”. Hoy quiero en este artículo señalar las diversas estrategias de guerra que podemos seguir contra tal enemigo, para enfrentarlo y evitar que nos invada.

GUERRA DE FRENTE A FRENTE

Antiguamente en las guerras se enfrentaban los enemigos en luchas de cuerpo a cuerpo, en donde un ejército se lanzaba contra otro, y en la lucha directa se mataban, hasta que el más poderoso venciera. Esto dejaba muchos muertos, y casi siempre una parte se replegaba en huida cuando el contrario era más poderoso. En la lucha contra la Covid-19 no podemos enfrentarla por ahora frente a frente, porque su poder cuando estamos en grupo es poderoso y dejará muchos muertos, como en las guerras antiguas, ya que tenemos todas las de perder frente a su poder de contagio, y terminaremos con una gran mortandad, por lo que tal estrategia no es viable para enfrentar a tal enemigo.

EL ESTAR ACUARTELADOS O REFUGIADOS EN FORTALEZAS

La otra estrategia es estar acuartelados y encerrados en un espacio, construyendo fortalezas que nos aíslen del enemigo exterior, o haciendo barricadas para evitar que el enemigo entre con nosotros. Esta técnica tiene sus riesgos, como es que nos bloquee la entrada de alimentos y otros suministros y sucumbimos de hambre y enfermedades. Así hicieron los enemigos a fortalezas del pasado, un ejemplo de ello fue el asedio de las tropas romanas a la fortaleza judía de MESADA, la cual conquistaron al tenerlos confinados y no permitirles entrar suministros, por lo que terminaron rindiéndose por el hambre y la falta de insumos. El confinamiento puede producir riesgo de que el enemigo nos bloquee, para morir de hambre o temor, y así obligándonos a salir, y al hacerlo, estar acechándonos para atacarnos. Esto es semejante a estar confinados en las casas para evitar que el coronavirus nos mate, pero entonces moriremos de hambre y nos veremos obligados a salir, y siempre estará el riesgo del contagio, porque seguirá presente en el medio.

LA GUERRA DE GUERRILLA

La tercera estrategia es desarrollar la “guerra de guerrilla”, la cual es la que más ha triunfado en los últimos tiempos, cuando un pueblo se enfrenta a un enemigo es más poderoso. Es una técnica que consiste en estar esparcido y escondido, y movernos sigilosamente, no agrupándonos, ni permitiendo que el enemigo nos localice fácilmente. Esta técnica les permitió a los vietnamitas del norte vencer al poderoso ejército de los Estados Unidos. Esta estrategia es la mejor que podemos implementar en la lucha frente al coronavirus, la cual consiste en no amontonarnos, movernos con sigilo, y estudiar los movimientos de nuestro enemigo, para no permitirle adueñarse de nosotros. Esta metodología nos lleva a observar una estrategia frente a un enemigo sutil y poderoso, y conocido en parte sobre su trabajo en nuestra salud. Para ello debemos seguir las medidas de bioseguridad muy semejante a las técnicas de guerra de guerrilla, esquivando, con una estrategia bien definida, las técnicas de actuación y camuflaje, para evitar que nos detecte, por lo cual no debemos andar en grupos, movernos muy esparcidos (distancia social) y sigilosamente, desarrollando tácticas que no le dé lugar a descubrirnos mediante la mascarilla.

¿Qué estrategia debemos de adoptar frente a este enemigo llamado coronavirus? Usted escoja la que sea más práctica y viable frente a su amenaza. No podemos enfrentarnos en grupo, ni tampoco podemos quedarnos encerrados por miedo a morir de hambre, la única estrategia viable es desarrollar la táctica de guerra de guerrilla, evitando el aglomeramiento y moviéndonos sigilosamente. Observando todas las medidas y estrategias de bioseguridad, y haciendo imposible que nos localice y nos contagie, podremos salir victoriosos de esta lucha, hasta que el virus se rinda y aparezca un arma mortal que lo aniquile.

mariofumero@hotmail.com

www.contralaapostasia.com