Un hombre de 48 años murió en la puerta del hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en Ciudad de México, hasta donde llegó pidiendo asistencia médica junto a su familia, pero se la negaron.

Se trata de Ricardo Hernández, quien era acompañado por sus hijos y su esposa, y tras andar en busca de asistencia médica en varias clínicas privadas, sin ser atendidos, llegaron a ese centro hospitalario, donde los médicos y los guardias también les cerraron las puertas.

El inhumano acto quedó registrado en un video filmado por uno de los parientes del enfermo, para dejar constancia del maltrato del que fue objeto su familiar: «malditos incompetentes», se escucha decir al hijo de Ricardo Hernández, cuando su padre yacía muerto en las afueras del nosocomio.

Rocío Hernández, familiar de la persona que falleció dijo: «lo trajimos de emergencia, no era COVID y no nos brindaron el servicio, venía vivo, respirando todavía y no quisieron salir, cerraron la puerta, había médicos y no quisieron salir».

La mujer comentó que antes de llegar al Hospital Magdalena de las Salinas fueron a varias clínicas y en ningún lugar los quisieron atender. Según Rocío Hernández, su familiar no estaba contagiado de COVID-19, sino que padecía de insuficiencia renal.

«A él se le practicaron dos pruebas y no era COVID-19″, sostuvo. Al respecto el IMSS dijo en un comunicado que están investigando el caso y aseguró que en ningún momento se le negó la atención al señor».