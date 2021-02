En el inicio de la gira por el occidente del país, el líder de Juntos Podemos, Mauricio Oliva, visitó los poblados de Protección y Azacualpa, en Santa Bárbara, y se comprometió con los caficultores y agricultores para mejorar sus principales vías de acceso a sus comunidades, la construcción de mercados municipales y centros escolares.

“He visto sus esfuerzos en el agro, y tienen nuestro apoyo incondicional, no de ahora, si no desde siete años que he sido presidente del Congreso Nacional”, recordó Oliva.

Una de las peticiones más aclamadas de los pobladores de Santa Bárbara está la reparación de sus vías de comunicación, por las cuales transitan sus producciones de granos básicos y café.

Junto con los candidatos a alcaldes de Santa Bárbara, Oliva se comprometió a solventar esta necesidad, “lo que afirmo, lo cumplo”, dijo a los pobladores de Protección, quienes piden la pavimentación de más de 12 kilómetros de carretera.

“Logré que se pavimentaran 170 kilómetros de Tegucigalpa a Choluteca, así que cuenten con eso; me decían de los mercados, también cuenten con eso”, aseguró Oliva.

El CN le creó al Ejecutivo un fondo de 5 mil millones de lempiras para reparar las carreteras de Honduras, recordó Oliva.

Horas después, ante los cachurecos de Azacualpa Oliva dijo que el pueblo hondureño demanda que los buenos hombres y mujeres, alcancen la responsabilidad para ser verdaderos servidores públicos.

“En Juntos Podemos, hemos recorrido toda la geografía nacional, donde nos han demostrado entusiasmo, alegría, compromiso y respaldo, hoy en Azacualpa los nacionalistas lo están reafirmando”, dijo.

“El 14 de marzo vayamos a las urnas, que nos palpite el corazón, pero que no nos tiemble el pulso para marcar bajo los candidatos de Juntos podemos», finalizó.