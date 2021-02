La ectrodactilia, síndrome mano partida o mano en pinza de langosta, es una enfermedad genética que ocasiona malformación en las extremidades, ya sea ausencia de partes o de dedos completos. Consecuentemente, las manos o los pies asumen una apariencia denominada “pinza de langosta”.

Con tan solo seis meses de nacida, Milagros Elizabeth Rápalo Gonzales, batalla con esta rara enfermedad que, de acuerdo con datos médicos, la padecen seis de 10 mil pacientes.

Miriam Elizabeth Gonzales, madre de la menor, expresó que han sido meses difíciles los que han tenido que pasar, pues, sumado a su raro estado y siendo de escasos recursos, no han podido realizar algunos exámenes para tratar otras enfermedades que la niña sufre.

“Los médicos no me dijeron que la niña padecería de esta enfermedad, fue hasta que nació que me informaron en el Materno Infantil. Pero por ahora lo que nos preocupa son unas llagas que le han salido en el cuerpo, las que hacen que la piel se reseque y se descame. Algo doloroso para ella porque a veces hasta sangra”, detalló Gonzales.

Asimismo, dio a conocer que hasta el momento los médicos no saben a ciencia cierta a qué se deben las erupciones en su piel, por lo que deben someterla a varios estudios médicos, para lo cual solicitan ayuda económica, pues son procedimientos de alto costo monetario.

“Cuando nació, su piel tenía algo como sarpullido, pero ahora eso se extendió más por lo que la remitieron con un dermatólogo; el doctor nos mandó a realizar una biopsia y por el momento esperamos los resultados para saber qué son esas manchas”.

“Todos esto son exámenes caros y con ayudas de muchas personas hemos podido recoger algún dinero, pero hay más gastos que cubrir”, al tiempo de decir que los medicamentos son caros.

Por su parte, Dolores Ramírez, abuela de la menor, manifestó que “los niños son bendición de Dios y sé que esto lo vamos a superar; lo estamos llevando con mucha paciencia tanto de noche como de día, ya que la bebé requiere de nuestros cuidados a toda hora. Sabemos que Dios nos dará las fuerzas y los recursos para sacar adelante a mi niña”.

“Lo que sí pedimos es a la población para que nos ayuden, ya que los tratamientos y exámenes son caros y somos personas de escasos recursos. Le agradezco a todo aquellos que hasta el momento nos han ayudado”. (Por: Eleana Enamorado)

Dato

Esta familia vive en el sector de la Jutosa, Choloma. Para las personas que deseen ayudar a Milagros, lo pueden hacer comunicándose al teléfono 9601-0642 y puede ser en efectivo, pero también con leche y pañales.