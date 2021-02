Vanguardista, progresista, revolucionario, glorioso

Luis Alonso Maldonado Galeas

General de Brigada ®

El Partido Liberal de Honduras, estandarte de una causa libertaria, baluarte inexpugnable contra las embestidas arteras de la tiranía y el despotismo, avenida de laureles incontables, iluminada por la razón, puerta abierta a todos los vientos del pensamiento libre, símbolo de lucha tenaz, justa y permanente, que el tiempo registra sin pausa, plataforma de un futuro esplendoroso, diseñado con la idea, sueño vivo de un pueblo que exige libertad, fundamento de un ideal que mueve la conciencia y la voluntad, andando caminos tortuosos marcados por hitos de victoria, bandera que dibuja con sus pliegues, el inmaculado color de tu conspicua identidad. Partido Liberal, estás de fiesta, conmemorando tus primeros pasos, firmes, seguros, con cadencia de vencedor, estás escrutando el saldo de tus huellas, marcadas con honor, estás apreciando el paisaje del actual momento, dibujado con dardos, espinas, murallas, batallas y perfidias, estás de pie, vista al horizonte, pretendiendo con ánimo expectante, reivindicar tu nombre; estás valorando tu ubicación vanguardista, revisando tu ruta progresista, dando ¡vivas! a tu perfil revolucionario, entonando fanfarrias a tus colores posados en un sitial glorioso. Estás ante el desafío más crucial de tu historia, con la frente erguida, la mirada desafiante y la bandera en lo alto.

Partido Liberal vanguardista, a la cabeza de la columna, portando el estandarte tejido con ideas liberales, en una marcha interminable hacia un ideal sin tiempo, referido por las aspiraciones del pueblo, abriendo caminos, despejando el horizonte de expectativas tantas veces ensombrecidas, sembrando ideas, fruto de la racionalidad que permite enfrentar los escenarios ambiguos, inciertos e impredecibles, que presenta la realidad cambiante, pero en muchos casos conservadora.

Al frente, presentando combates sucesivos para derrocar dictadores, dejando a su paso los despojos de una derrota infringida a los usurpadores del poder, construyendo las columnas que sostienen el ideal democrático, partiendo de tajo las desigualdades, abriendo ventanas a la inclusión, consensuando acuerdos trascendentes para la unidad de propósitos, superando el disenso, aun en medio de la irracionalidad, enriqueciendo su haber doctrinario y filosófico, sin perder la esencia y los fundamentos del liberalismo.

Progresista, evolucionando al ritmo de la historia, tomando de Valle sus sueños expectantes de crecer en el conocimiento, de cultivar la ciencia, de transformar el entorno para lograr la prosperidad, respetando el efecto bienhechor de la naturaleza y su potencialidad al servicio del hombre. Realizando las grandes transformaciones que conllevan el progreso político, económico y social, marcando con tesón, determinación y compromiso, los signos del desarrollo humano sostenible e integral, con equidad.

Presentando evidencias de crecimiento de la persona en libertad, trascendiendo a un concepto inclusivo de bienestar colectivo, traducido en el liberalismo social. Dando paso a otras exploraciones del pensamiento, que abonen en la nutrición del ideario liberal, manteniendo el balance, rechazando los extremos y eliminando los sesgos que puedan contaminar los principios y valores que le dan identidad y sostenibilidad; avanzando a través de lo ignoto, dejando su propio sello con la ruptura de los paradigmas paralizantes, y dando apertura a aquellos que dan fluidez, dinamismo, continuidad y expansión a las ideas liberales.

Revolucionario, tomando para sí, las lecciones de la historia, desde la Revolución Francesa, que dejara un legado edificante de valores y derechos de alcance universal, pasando por la revolución morazanista, que diera vida y aplicación práctica a la libertad; más tarde, la reforma liberal, consolidando la estructura del Estado conforme a los avances del momento. La fundación del partido marca un impulso revolucionario que dio vida a concepciones democráticas renovadas, para dar paso a gobiernos reformistas con un alto enfoque de bienestar social. Más reciente, a finales del siglo XX se acuña la revolución moral, una suerte de adecentamiento de la gestión pública y formación ética en la ciudadanía.

El quehacer revolucionario del Partido Liberal, ha dejado a su paso huellas de servicio, virtud, sacrificio, sabiduría y heroísmo. Sin duda, se presentarán retos que demandarán tomar decisiones trascendentes, en el marco de esa particular distinción.

Glorioso, como lo demuestran los renglones virtuosos de su existencia, así lo evidencian los grandes cometidos de héroes y próceres que alcanzaron estadios de gloria. Visiones compartidas con el pueblo, los laureles que son testigos de las victorias contra la opresión, las dictaduras, la tiranía y la usurpación, reafirman el merecimiento de ser llamado glorioso.

El desafío está en la sostenibilidad y continuidad de tan significativos atributos, lo cual es proporcional a la calidad de los líderes, a la vigencia y observancia de los principios y valores, a la identidad, lealtad, disciplina y unidad partidaria, al compromiso y juramento ante la bandera rojo-blanco-rojo.

Hoy, después de 130 años, soy un deudor a tu invaluable legado; permíteme expresar mi vehemente sentimiento de gratitud y reconocimiento a tu andar libertario, así:

Cómo no exaltar tu nombre mi Partido Liberal, si has trazado caminos de victoria. Cómo no gritar ¡LOOR! a tus hijos predilectos, si han escrito con sangre los surcos luminosos de tu historia. Cómo no reafirmar mi juramento a tu bandera, si con ella he alcanzado las cumbres de la gloria.