Miembros del Colegio Médico de Honduras (CMH) protestan este sábado frente al hospital móvil en Tegucigalpa por la compra de los hospitales móviles y el mal manejo de la pandemia.

El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, dijo que el plantón frente al hospital móvil de Tegucigalpa en la colonia Lara de esta capital es para llamar la atención sobre el momento histórico que está viviendo el país con la pandemia del COVID-19.

Además porque esa estructura no ha funcionado como el pueblo hondureño requiere, también porque sabemos que se trata de hospitales de campaña militar que fueron comprados de segunda o tercera mano y ya habían sido utilizados y se les hicieron algunas reparaciones, pero no están operando adecuadamente.

Comentó que esas estructuras no era lo que se necesitaba, sino que se ocupaban hospitales adecuados para el manejo de la pandemia, lo que está costando la vida de muchos hondureños, incluyendo varios médicos y enfermeras.

Mientras tanto, anunció que mañana domingo realizarán una misa en la sede del Colegio Médico de Honduras como recordatorio a sus colegas fallecidos, por el mal manejo de la pandemia.

“Seguimos creyendo que se puede manejar la pandemia de otra manera, lo propusimos el año pasado, le entregamos a la ministra de Salud (Alba Consuelo Flores), y a la Organización Panamericana de Salud (OPS), una propuesta de formar una mesa técnica científica de alto nivel gerencial en los casos de COVID-19, sin embargo, no fuimos escuchados, no creyeron, interpretaron que era como un huracán, un terremoto y que posiblemente en Honduras no iba a ocurrir nada”, lamentó.