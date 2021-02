Por: Héctor A. Martínez

(Sociólogo)

¿Qué debemos esperar los hondureños después de las elecciones generales, una vez que los ciudadanos -la “opinión pública”, según denomina Giovanni Sartori al conjunto de electores-, elijamos al grupo gobernante que tomará las riendas de las instituciones del Estado?

Lo que debemos esperar es que se abra un franco diálogo entre gobernantes y gobernados, entre el poder y los súbditos, de modo que se aborden los temas que están causando pesadumbre en el espíritu de los ciudadanos, cuyo presente -y no digamos el mañana-, se muestra cada vez más sombrío e incierto.

Pero no debemos pensar en el diálogo como si se tratara de una reunión bufa entre el líder y los militantes del barrio en tiempos de campaña, sino en las respuestas que ofrezca el sistema político para establecer una relación de confianza con los ciudadanos, que se fue perdiendo con el pasar de los años: hablamos de la aplicación de leyes justas, del funcionamiento institucional sujeto a controles y de una permanente seguridad comunitaria.

Lastimosamente, ese diálogo que inicia cuando arranca la campaña por la solicitud del voto, se interrumpe desde el mismo instante en que se anuncia el candidato ganador de las justas electorales. Desde ese ceremonioso día, todo se convierte en un permanente soliloquio donde los gobiernos -no importando el color de la bandera-, imponen los temas de la agenda que ellos consideran prioritarios, haciendo caso omiso -ya sea por perversidad o ignorancia-, de la decisión plebiscitaria de los ciudadanos conscientes y responsables. Esa población que conforma la opinión pública, que deposita su voluntad a través del voto, lo hace con el propósito de que su albedrío se convierta en una sumatoria de medios para cambiar el orden -o el desorden-, de las cosas.

Los fines son claros: el ciudadano apuesta a que la vida sea mejor: que aumenten las posibilidades de obtener un empleo digno para mantener a la familia, y que pueda vivir en una comunidad donde la justicia se aplique por igual sin importar el rango social del infractor. De eso se trata la ciudadanía, de establecer un vínculo sagrado entre los gobernantes y los gobernados, de crear una mancomunidad donde todos podamos vivir en armonía y en donde podamos educar a nuestros hijos sin amenazas de ninguna especie.

Porque, a decir verdad, hasta ahora todo ha sido propaganda y poca acción; demasiado alboroto y mucha ineficacia; en suma: las cosas no han mejorado, sino, todo lo contrario: los indicadores que representan la vitalidad y la bonanza material se desvaloran precipitadamente, señal inequívoca de que nos encontramos en medio de la mayor desilusión democrática y económica de nuestro país.

Los medios institucionales para renovar el sistema político cada cuatro años, se convierten en los fines de los políticos, no en los nuestros. Pero ojo con esos fines, porque no debemos confundir las cosas: la finalidad de la política se ha tergiversado, y con ello, el papel del Estado. No es cierto que los gobiernos están para obsequiarnos los recursos de subsistencia, como si se tratara de un centro de beneficencia permanente, aunque la gente así lo cree. Su misión es pavimentar el camino que nos lleve a la búsqueda de los medios de subsistencia individual, porque nada nos es regalado. Y ese pavimento debe estar hecho de justicia ciega, de leyes accesibles para los emprendedores, de un fluir incesante de bienes y servicios, y de un sistema que facilite la libertad de elección de los individuos, sin el acostumbrado intervencionismo estatal que tanto deleita a los políticos.

De modo que el diálogo democrático entre el poder y los subalternos no es cuestión de ayudas ni de mercedes, sino de voluntad política para poner en marcha y a disposición los medios a los que aspiramos para alcanzar esos fines con los que saldremos de la miseria y el atraso.