El doctor Renato Valenzuela lidera, ad honorem, el equipo encargado de traer la vacuna de AstraZeneca al país y asegurarse que la reciba cada uno de los hondureños. No es que todo descansa sobre sus hombros, pero se está jugando el pellejo en un proyecto que puede salir mal. De hecho, solo el anuncio de la llegada del fármaco en los próximos días ha provocado una refriega política con respecto a la compra, eficacia y distribución. Frente a estas dudas, este pediátra e infectólogo, quien alterna la medicina con la carpintería -ataúdes es su especialidad-, asegura que están dadas todas las condiciones para inocular a dos millones de personas por mes, una vez que la vacuna llegue al país, pero he aquí el primer problema: Solo los laboratorios saben cuando llegará.

¿Cómo será el plan de vacunación?

Tenemos un plan bien estructurado desde la adquisición de la vacuna, el transporte, la llegada al país, el almacenamiento, el transporte dentro del país y el uso.

¿Cuándo llega?

Eso no depende del país ni de nadie de Honduras sino de las compañías productoras, si de nosotros dependiera la hubiéramos tenido desde ayer.

¿Es confiable?

El plan dice muy bien claro que Honduras adquirirá la vacuna de la mejor calidad posible aprobada por la Organización Mundial de la Salud u organismos técnicos de categoría mundial que las autoricen porque andan un montón vendiendo vacunas, pero no es como quien va a comprar un refresco al súper.

¿Por qué se dice que el gobierno tardó en comprarla?

Pues, cómo va a comprar algo con promesa de venta en un país donde la corrupción es grande, así como se han comprado varias cosas y a la hora de la hora sale todo negativo.

¿Qué garantía hay que tengamos acceso a esa vacuna?

El sábado pasado, el Presidente Hernández recibió una carta de parte del mecanismo Covax, que es una asociación de un montón de organismos y dentro de eso está la Organización Mundial de la Salud, confirmando la primera entrega a través de una donación.

¿De cuántas dosis estamos hablando?

Casi dos millones de vacunas, pero van a venir por partes porque los laboratorios le van a dar a todo el mundo una parte de la producción.

¿Se podrán almacenar?

Estamos preparados, se tiene su cadena de frío y se tiene informado a todo su personal a nivel nacional.

¿Hay una fecha de llegada?

Solo nos han dicho que a mediados de febrero, no han dado fecha porque están esperando que todos los otros gobiernos, a los que le van a donar la vacuna, manden su plan cómo van a recibir la vacuna.

¿Honduras lo mandó?

Fue uno de los primeros países que lo mandó y fue catalogado como uno de los mejores planes para aplicar la vacuna.

¿A quiénes se vacunará primero?

La vacuna no tiene un color, no es azul ni rojo u otro color, no pueden haber colores políticos de ningún clase. En ese sentido, el primer grupo que se va a vacunar es el personal de salud, entendiendo como personal de salud un grupo amplio comenzando por los médicos y la gente que va a trabajar hasta en administración, y al mismo tiempo la tercera edad.

¿Cuántas dosis serán?

No sabemos cuántas nos van a mandar en el primer envío, estamos cruzando los dedos para que que nos manden suficientes para vacunar a todo el personal de salud.

¿A quiénes no se van a vacunar definitivamente?

A todos los niños menores de 16 años, que son como 3 millones solo en Honduras y todas las mujeres embarazadas que en Honduras todos los años hay 200 mil, porque la vacuna no se ha probado en esas dos situaciones.

¿Y a los maestros?

Van en la población en general, acuérdese que es una población de jóvenes, intermedios y viejos.

¿Cuándo estima que estará vacunada toda la población?

En este año, pero depende de las entregas de la vacuna, por eso hay que recalcar que la vacuna no viene a resolver el problema, viene a ayudar a resolver el problema.

Asumamos que estuvieran todas las dosis, ¿cuánto tardarían en vacunar a toda la población?

De 3 a 6 meses porque la campaña nacional de vacunación que venimos realizando desde casi 30 años en un mes hemos vacunados dos millones de personas.

¿Podríamos imaginarnos ese personal vestido de azul con sus hieleras de casa en casa?

Es probable que no, porque la vacuna es tan delicada y tampoco queremos que el pueblo quede esperando la tortilla en la casa, tiene que ir a buscarla a los centros de salud como pan caliente porque no tenemos tanto personal para andar de casa en casa.

Mucha gente dice que no se va a vacunar por temor a lo que se dice en los medios, ¿qué les aconseja?

Que no le tengan miedo, la vacuna es segura y eficaz, esto significa que, si la mayoría nos vacunamos, la infección va a ir disminuyendo gradual, hasta que queden poquitos y volvamos a una actividad relativamente normal como éramos antes.

¿Provoca efectos secundarios?

Todas las vacunas al inicio dan un pequeño malestar, pero nada más preferible a estar grave buscando un hospital y morir asfixiado.

¿A los cuántos días comienza a ser efectiva?

Para que sea efectiva necesita mes y medio. Una vez que me la pongo, a los 15 días comienza a hacer las defensas, pero necesita la segunda dosis, un mes después de la primera, para evitar la infección.

¿Por qué no se compran las vacunas chinas y las rusas?

Quiero aclarar que a nosotros no nos importa el color de donde venga o si la hizo China o Rusia, no por ser de China usted se cambió de ideas, pero debe ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud.

El expresidente Zelaya dice que se puso la rusa, ¿estará inmunizado?

Necesita las dos dosis para estar inmunizado y habrá que preguntarle si regresó a ponerse la segunda dosis.

Cuando toda la gente esté vacunada, ¿qué va pasar con los triajes, los hospitales móviles y los médicos contrados?

Eso solo lo sabe el Ministerio de Salud, lo único que le puedo decir que nuestro sistema de salud se quedó atrasado casi 40 años, lo ideal sería que todo lo que se ha invertido en infraestructura se quedara allí.

¿De cuánto dispone el gobierno para comprar la vacuna?

Si no me equivoco, aproximadamente 800 millones de lempiras están aprobados en el presupuesto nacional y están disponibles para comprar las vacunas y todo el proceso de administración de las vacunas, el dinero está apartado y está listo.

¿Qué países de Centroamérica están vacunando?

Costa Rica y Panamá

¿Por qué ellos sí?

Como tienen dinero, le apostaron a la promesa de venta a cinco laboratorios cuando estos anduvieron buscando a los gobiernos para que les dieran la prima y así tener un capital de trabajo y producir la vacuna.

¿Honduras no pudo dar esa prima?

Es que ha habido tanta corrupción que si usted firma algo para una promesa de venta a futuro lo meten preso.

¿El Cohep pregunta por qué el gobierno no aprovechó la oferta de las cuatro millones de dosis?

Por lo mismo, estaban empezando a elaborar la vacuna, ni la habían aprobado y había que desembolsar el dinero. Si el Cohep estaba interesado por qué no puso el pisto.

¿Cuánto está poniendo el Cohep en la compra del Seguro Social?

Solo la prima, pero conociéndolos cómo son, seguro compraron una póliza de seguro para esa prima, y ahora resulta que es probable que primero llegue la vacuna del Ministerio de Salud.

Como estamos en reapertura económica, ¿qué le aconseja a la gente ?

Que si sale para ir a abrir la boca a la calle, que mejor se queden en la casa porque al regreso pueden matar a un familiar.