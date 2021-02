Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

Con fe, la bondad de Dios y principios fundamentales de la filosofía democrática, pido presuntamente a los que orientan al presidente Joe Biden sobre la política latinoamericana, que le expongan con su conocimiento o su sabiduría, sin egoísmos y ataduras, olvidando las aristas de intransigencias políticas históricas. Solo alimentando los puentes que unen a nuestros pueblos para poder alcanzar el mayor desarrollo para el progreso de nuestras naciones. La unión, como política visionaria que sirva como herramienta a la humanidad progresista de nuestras naciones.

Con el triunfo del presidente Joe Biden, se abren muchas expectativas y perspectivas que tenemos los pueblos latinoamericanos, un porvenir lleno de ilusiones y de triunfos colectivos que presienten nuestros corazones. Porque ha llegado a la Casa Blanca un humanista con vocación democrática y fe cristiana, que practica la filosofía de nuestro Señor Jesucristo.

Sin la justa autoridad de los gobiernos no deriva del consentimiento de los gobernados, el pueblo con su voto como arma poderosa tiene el derecho a cambiarlos. Y eso fue el adiós a TRUMP y el triunfo a JOE BIDEN, con 306 votos electorales. “Viva la democracia”.

América Latina no busca una nueva reconquista con el presidente Joe Biden, sino encontrar una nueva ruta que nos pueda comprender y entender que nosotros no solo somos colonias del imperio, sino que aliados en perspectivas para el desarrollo. Que no nos sigan manteniendo en el olvido y el abandono, para poder encontrar nuevamente lo que fue La Alianza para el Progreso, con su fundador John F. Kennedy; dijo que “significaba el pleno reconocimiento del derecho de todos los pueblos a compartir totalmente nuestro progreso. Porque en la vida democrática no hay sitio para las instituciones que beneficien a unos pocos y nieguen las necesidades de las mayorías”. La Alianza para el Progreso fue muy apoteósica con el recordado presidente John F. Kennedy (QDDG). “Fue efímera su estadía como presidente, la muerte le arrebató la vida”.

No es tan fácil un cambio estructural, tampoco es que no se pueda realizar, pero si revalorizamos todo lo que tenemos como respaldo de la riqueza de los recursos naturales; entonces podrán aceptar nuestras peticiones.

Las causas de las estructuras que afectan económica y socialmente a América Latina, son decadentes, corruptas, inmorales y con abuso de poder, deslindando con los preceptos y leyes estatuidos en las Constituciones de cada país, que nos parece insalvable. Estamos buscando la vacuna contra los gobernantes que terminan su mandato con riquezas.

Que se acerca un cambio es obvio, pero esperamos que ese cambio estructural lo hagan los hombres con dignidad, honradez y honestidad, para alcanzar las metas deseadas. La respuesta no es un enigma o, al menos no debe serlo.

Los pueblos latinoamericanos vivimos en democracia y libertad, no practicamos ideologías adversas a nuestra democracia. Nuestro principal objetivo consiste en la estabilidad democrática.

Palabra que en el siglo XXI signifique status quo; sinceramente, o no sostiene que la libertad es más importante que la salud y que es alimento más rico que el pan. El principal objetivo de la democracia es la nacionalidad, término tradicional que significa dignidad; franca o no, afirma que la explotación y la opresión es mayor crimen que el asalto a un banco.

Con el nuevo inquilino en la Casa Blanca, no buscamos ayuda humanitaria ni regalos que sean sentimientos de buena amistad. América Latina es un gran mercado de consumidores para los Estados Unidos. Y por ello buscamos la cooperación para internarnos conjuntamente para el desarrollo de los pueblos del continente Americano. Con la fe, la esperanza y la sociedad de las Américas es previsible entre los pueblos de ambas naciones entenderse recíprocamente.

Por ello buscamos la cooperación en propósitos conjuntos, encontrar la medicina adecuada para la enfermedad más cruel que nació con la humanidad “el hambre”.

Apelo al buen juicio y la razón con humanismo, para poder ver al otro lado del túnel y que el sol que ilumina a la Casa Blanca, sean los mismos rayos de luz para América Latina

No nos olviden y no nos abandonen, los “ojos oblicuos están en América Latina”.

