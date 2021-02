Un campeón de lucha de la WWE de 42 años ha sorprendido a sus seguidores mediante su cuenta de Instagram, en la que ahora se encuentra como Gabbi Alon Tuft, con una imagen en la cual aparece como mujer junto a otra en su época de luchador.

“Esta soy yo. Sin vergüenza, descaradamente yo. Este es el lado de mí que se ha escondido en las sombras, asustada y temerosa de lo que pensaría el mundo; miedo de lo que dirían o haría mi familia, amigos y seguidores”, inició el escrito.

Tuft dijo, además, que su adolescencia estuvo marcada por preguntas sobre su identidad: “Cuando tenía 10 años, cuando mis padres no estaban en casa, me metía en el clóset de mi madre y me probaba la ropa y me sentía bien, pero lo reprimí toda mi vida”, siguió explicando a sus más de 50 mil seguidores en la red social.

La luchadora retirada, y anteriormente conocida como Tyler Rek, también reveló que los últimos ocho meses han sido muy duros: “La confusión emocional de ser transgénero y tener que enfrentarme al mundo, casi acaba conmigo en múltiples ocasiones”.

La también entrenadora personal está casada desde 2002 con Priscilla Victoria Tuft de quien afortunadamente cuenta con todo el apoyo; ambos tienen una hija de 10 años de edad, llamada Mia.

“Mi amada esposa, mi familia y mis amigos más cercanos me han aceptado por lo que soy. A ellos les estaré siempre agradecido. Su apoyo a lo largo del camino significa más de lo que nunca sabrán”, dejó en claro Gabbi Alon.

“No espero que todos estén de acuerdo o lo comprendan. No es mi lugar cambiar ninguna de tus creencias fundamentales. Solo debes saber que la capa exterior puede cambiar, pero el alma sigue siendo la misma”, concluyó el anuncio que finalmente la presentaría al mundo como mujer.