Hasta el momento, son al menos seis las mujeres que han acusado a Marilyn Manson, de 52 años, de abuso emocional, físico y sexual. Quien encabezó estas revelaciones fue su ex pareja, Evan Rachel Wood, al denunciar en sus redes sociales que Brian Warner, nombre real de Marilyn, abusó de ella durante años.

Y una nueva voz se ha alzado en su contra. Se trata de la cantante norteamericana Phoebe Bridgers quien, en una serie de tuits, apoyó a las víctimas que lo acusan y describió cómo se enteró de que el roquero tiene un lugar especial en su casa para violaciones.

“Fui a su casa cuando era una adolescente junto a un grupo de amigos. Yo era una gran admiradora, y mientras recorríamos el lugar, se refirió a una de las habitaciones como el ‘cuarto de las violaciones’”, confesó la cantante en su red social.

En su momento Bridgers creyó que se trataba de una broma o un ejemplo de su retorcido sentido del humor: “Pensé que solo era el horrible sentido del humor de un chico de fraternidad. Dejé de ser fan”, decía en su tuit.

TW:

I went to Marilyn Manson’s house when I was a teenager with some friends. I was a big fan. He referred to a room in his house as the “r*pe room”, I thought it was just his horrible frat boy sense of humor. I stopped being a fan.

I stand with everyone who came forward.

— traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021