*** El presidente Joe Biden cumplió con su promesa en la campaña presidencial al haber logrado que la cámara de representantes y el senado aprobarán un paquete de auxilio económico por un monto de 1.9 TRILLONES de dólares que en pocas semanas cheques de 1,400 de dólar cada uno se estarán enviando a gente que urgentemente lo necesitan a como dé lugar. También recibirán mensualmente, hasta septiembre, una serie de envíos mensuales hasta el mes de septiembre.

Las personas favorecidas por este plan de apoyo serán aquellas que perdieron su trabajo, que no tienen ingresos, que no tienen como pagar por la comida, que no tienen fondos para pagar la renta de la casa que alquilan, que no pueden pagar por la electricidad, o para pagar los costos de seguros de salud.

Los republicanos no querían que la suma de ayuda no excediera los 600 billones de dólares, pero el mandatario se mantuvo firma y logro que con total apoyo de los demócratas las cantidades que Biden insistía es necesario para estimular la economía y mantener a la gente pobre recibiendo ingresos monetarios para lograr su sustento. Estos cheques serán despachados por el gobierno de Joe Biden dentro de unas pocas semanas.

*** El segundo suceso está relacionado con la batalla que libra la administración Biden para poder vencer al Coivid-19, que tantas pérdidas de vida se han sentido en los 50 estados de la unión americana. Ya se están preparando la cantidad de vacunas necesarias y se busca aumentar el número de personas que administren el envío a una serie de lugares donde poder aplicársela al público. Ahora se anuncia que la firma farmacéutica Johnson y Johnson está solicitando a las autoridades sanitarias del gobierno estadounidense para que otorgue el visto bueno a una vacuna que ellos han desarrollado para enfrentarse al Covid y poder reducir dramáticamente el total de muertes que han ocurrido. Esta vacuna de la Johnson y Johnson solo necesitará una aplicación, no dos como se ha venido haciendo con las primeras vacunas producidas por otras empresas farmacéuticas.

*** El tercer suceso se relaciona con el Super Tazón número 55, que mañana se jugará en Tampa, Florida. Tampa tiene de mariscal de campo a Tom Brady, que a los 43 años sigue jugando espectacularmente. La escuadra de los Chiefs de Kansas City, del estado de Florida, cuenta con Patrick Mahomes, que a los 25 años ya es la gran figura del equipo floridiano. Por su parte, el equipo de Florida, los Bucaneros, se enfrentan al mariscal de campo, Tom Brady, que tiene ganados numerosos torneos, mientras que Patrick Mahomes ganó el Super Tazón el año pasado y quiere lograr lo mismo mañana domingo. Decenas de millones de aficionados verán lo que promete ser un fabuloso y espectacular cotejo deportivo.