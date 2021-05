La industria del turismo se debate en la sobrevivencia en Honduras producto de la pandemia del COVID-19, reporta pérdidas y con ello el cierre de al menos un 4% de pequeños y grandes hoteles, según empresarios vinculados a ese rubro.

El directivo de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Donaldo Suazo, indicó que “principalmente hay una falta de ventas, la crisis es lo que nos ha traído la pandemia, la gente no llega a los establecimientos, no hace turismo, no vienen turistas extranjeros, por tanto, los ingresos son ridículamente bajos”.

Precisó que en el país hay aproximadamente mil hoteles y de ellos un 4% se encuentra cerrado, aproximadamente 40 hoteles dispersos por todo el país son los que han cerrado, hay algunos que lo que sucede es que todavía no han abierto desde marzo del año pasado que empezaron a cerrarse por falta de actividad en el sector.