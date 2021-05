A pesar de que al junta directiva del campeón nacional, Olimpia envió una nota para condonar el castigo al expulsado Edwin Rodríguez porque en el video se apreció que no tocó al jugador de Motagua, Marcelo Santos, motivo por el que lo expulsaron del juego, pero el cuerpo técnico «albo» no se fio en tema y hoy entrenó en horas de la mañana en el estadio Olímpico del Complejo deportivo José Simón Azcona con su nuevo once de gala para hacerle frente al Motagua, en donde no estaba ninguno de los expulsados.

