En el arbitraje no hay trabajos perfectos, pero si muy buenos aplicando correctamente las 17 reglas de juego, en donde la aplicación técnica y en el aspecto disciplinario marcan el buen trabajo de los jueces del fútbol y en ese sentido el joven Héctor Said Martínez, quien generaba dudas antes del juego de vuelta de la gran final entre Olimpia y Motagua, les demostró a muchos que cuando un árbitro llega compenetrado a hacer limpiamente su labor, no pasa nada.

