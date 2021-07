Durante la homilía dominical en la Basílica Menor de Suyapa, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, pidió a los hondureños «echar esos demonios de Honduras y volver al evangelio.

El arzobispo de Tegucigalpa, reflexionó este domingo en torno al texto bíblico tomado del evangelista San Marcos (6, 7-13), precisamente en el episodio cuando Jesús llama a sus 12 discípulos para enviarlos de dos en dos a evangelizar y a quienes les da poderes sobre los espíritus inmundos, pidiéndoles que no llevaran nada para el camino.

«Los 12 recibidas las instrucciones hacen lo que han visto hacer a Jesús, predican la reconversión, aportan la salvación, expulsan a los demonios y curan a los enfermos, efectivamente pudieron echar muchos demonios, ungir con aceite a muchos enfermos y curarlos», dijo.

«El ungir con aceite tiene un sentido terapéutico de curación y de sanación, también entre nosotros debemos despertar vida, respetar vida y sanar a las personas que encontramos con la esperanza en el Señor Jesús».

Echar a los demonios equivale a liberar la vida, de las personas que están hundidas en la tristeza, en la soledad, a los que viven angustiados, a los desempleados, la migración, a los que sufren la injusticia y la violencia, echar a los demonios significa echar de nuestro país, el engaño, la mentira, las falsas propagandas y los delitos abominables de la corrupción y el querer enriquecerse empobreciendo a los demás”.

Añadió que echar los demonios significa liberar de los modelos de vida que alienan, que esclavizan porque evangelizar no solo es predicar un mensaje doctrinal, sino promover la liberación del ser humano, de cualquier injusticia o esclavitud, particularmente favorecer el crecimiento de las personas, liberando sus vidas del mal, de la miseria y de la muerte.

Estamos llamados a anunciar a Jesús, luz del mundo, que ha venido para dar sentido y orientación a nuestras vidas y a toda la humanidad, Jesús ha venido para revelarnos a cada uno de nosotros quienes somos en profundidad, ha venido a revelarnos que somos valiosos para Dios, ha venido hacer creer en el amor y en la verdad, ese es el evangelio, esa es la buena noticia que deseamos seguir anunciando en nuestro mundo de hoy, en nuestra Honduras de hoy que necesita más que nunca volver al evangelio y

“Muchas veces solo escuchamos cantos de sirenas que quieren adormecernos. Hay que dejar las campañas de la mentira que no nos llevan a nada y que solo hacen que se propague más la corrupción”.

La vida de Jesús esta llena de belleza, Jesús es el hombre que nos hace libres de verdad, que enciende en notros la libertad y la alegría, nos descubre que vale la pena vivir plenamente, nos los dice, he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia, que este evangelio nos recuerde que podamos vivir esta semana bajo estos criterios, no son las falsas promesas, no son los engaños de una propaganda, que es contra la verdad, que podamos decirle al Señor».

“No lleven pan, alforja, dinero, túnicas, salvo un bastón y las sandalias, no han de llevar alimento, tampoco alforja, para recibir limosnas porque no se presentan como mendigos, ni los centavos que llevarían los pobres, son invitados a ir más desprovistos, es decir vivir en la confianza, ya que el bastón y las sandalias era lo prescindible para ellos”, indicó.