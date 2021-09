La FIFA abrió un expediente disciplinario a Honduras por los penosos incidentes que causaron los aficionados en el estadio Olímpico al final del juego ante Estados Unidos por la fecha tres de la octagonal rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Por los momentos se desconoce la sanción del máximo organismo del fútbol y los directivos de la Fenafuth esperan no sean de gravedad, pues ellos y los seleccionados desean jugar la eliminatoria con público en las gradas.

Si el mal comportamiento del público catracho persiste en los siguientes juegos, FIFA podría obligar a la Fenafuth a jugar a puertas cerradas, algo que afectaría en lo económico y deportivo a la selección.

Ante los rumores que los federativos catrachos contemplan jugar de local la eliminatoria en otro país (Estados Unidos) en caso de cierre a futuro del Olímpico, el secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, descartó eso y aseguró que nunca han contemplado programar un duelo eliminatorio que no sea en Honduras.

“No hemos contemplando nunca jugar fuera de las fronteras patrias, la selección nacional de Honduras juega en Honduras, su casa es el estadio Olímpico. No es tan sencillo ir a jugar un partido eliminatorio a otro país, en primer lugar, la federación sede debe de estar de acuerdo, en segundo el Comité Organizador del Mundial Qatar 2022 debe de aprobarlo, no es sencillo. Pero sí confirmo que no estamos pensando en jugar fuera del país”, explicó Mejía.

La idea de jugar fuera del país surgió en el medio tras el apoyo que mostraron los aficionados hondureños a la selección en la pasada Copa Oro. (HN)