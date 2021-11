*** Estamos a cinco días para que se celebran las elecciones en Honduras. Yo sé que ya aburre la frase “estas pueden ser las elecciones más importantes de todos los tiempos”. Pero viendo como está ardiendo toda América Latina, igual Europa, Asia y el Medio Oriente, no creo exagerar cuando me refiero al peso de la ciudadanía que ojalá actúe en forma ordenada respetando las leyes electorales y actuando en paz no en violencia. Honduras está enfrentando un reto enorme, ojalá que logremos superarlo.

*** La presencia de importantes miembros de la secretaría de Estado de EEE.UU que en nuestro país se encuentren es una clara señal sobre la importancia que Washington le concede a nuestra patria.

Tengo entendido que numerosos grupos de observadores internacionales estarán presentes en el país para reportarle al mundo cómo habrá marchado las votaciones del 28 de este mes.

*** Pese a la oposición de varios demócratas progresistas, el presidente Biden prefirió la estabilidad financiera y nominó a jerome Powel para un segundo período al frente de la reserva federal. el banco Central de los EE.UU.

*** Mientras tanto aquí en EE. UU. estamos viendo nuevos brotes de la Covid-19 en lo que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para que la gente se vacune y use mascarillas.

*** El famoso caso del horrible suceso que ocurrió el domingo recién pasado en un desfile navideño en Waukesha, Milwaukee cuando un coche arrolló a personas que realizaban una marcha de inicio de la temporada navideña ha causado tristeza a nivel nacional. El sangriento evento está siendo estudiado por las autoridades federales y estatales para determinar cuál fue la causar de que hayan muerto numerosas personas y que decenas de ellos hayan sido hospitalizados. Estamos todos pendientes que nos digan qué pasó y a quien se le responsabiliza. Si el conductor del coche hizo lo que hizo a propósito o por negligencia, entonces que se le aplique todo el peso de la ley y que no nos salga un jurado que si cometió el crimen lo dejen impune.

*** Joe Biden sigue tratando a como dé lugar que se le autorice su segundo plan presupuestario que cuesta alrededor de 1,75 trillones de dólares. Los republicanos dicen que no le darán un solo voto, falta ver si el presidente de la nación puede mantener unido a su partido demócrata si es que espera lograr su objetivo.

*** Mientras tanto las cosas están ardiendo en las fronteras de Rusia y Ucrania, donde el ejército ruso está concentrado, Washington está advirtiendo al mundo democrático que a Putin se le puede pasar la mano. Por su parte Putin dice que EE. UU. está pasando por una histeria respecto a las intenciones del líder ruso.