El expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Eulogio Chávez, pide a las nuevas autoridades del gobierno desarrollar un plan estratégico para mejorar la educación en el país y para que todos los estudiantes retornen a las aulas de clases de manera segura.

A su criterio, para que los estudiantes retornen a las aulas de clases tienen que estar vacunados contra el covid-19 en un 100 por ciento, además, las nuevas autoridades tienen que contar con un plan estratégico donde haya una inversión orientada a educación, pero una inversión con control y gobernabilidad.

“En este programa estratégico tiene que contarse con una nueva malla curricular para mejorar la educación en Honduras; la capacitación de docentes es necesaria para que se estén actualizando, como también es necesario implementar la clase del idioma de inglés, porque no podemos seguir teniendo profesionales que sigan siendo ignorantes de este idioma”, manifestó.

Estos estudiantes que han sido excluidos, más de un millón 200 mil estudiantes se han retirado del sistema educativo, no porque ellos han querido, sino porque no han tenido la facilidad para poderse conectar y porque no han tenido una computadora.

Recomienda al gobierno hacer una masiva campaña a través de los medios de comunicación, para que estos niños se puedan incorporar nuevamente al sistema educativo.

También tienen que hacer un plan estratégico, donde las nuevas autoridades hagan un presupuesto orientado a educación, que tenga control que haya gobernabilidad.

Además, que haya una maya curricular, para poder actualizar el conocimiento de los estudiantes, hay que capacitar a los docentes en forma permanente y así mismo la clase de inglés es algo que tiene que hacer de forma inmediata desde prebásica hasta educación media.

Aseguró que todo el magisterio a nivel nacional está consciente que hay que incorporarse a las aulas de clases, que los estudiantes tienen que recibir clases de forma presencial, porque al estar las autoridades en los centros educativos se verá realmente cuáles son las prioridades para mejor de inmediato en los centros educativos, para ir mejorando las condiciones para que los alumnos puedan recibir clases.