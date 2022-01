Cristiano Ronaldo no fue convocado para el compromiso del Manchester United por la FA Cup ante el Aston Villa que finalmente fue triunfo por 1 a 0 para los Diablos Rojos. En medio de los rumores de disconformidades por parte del luso hacia el cuadro británico, su ausencia fue justificada por inconvenientes físicos. Pero, varios testigos vieron al portugués paseando por Madrid.

“Están teniendo problemas. No diría que están lesionados, pero tienen problemas musculares”, había dicho el técnico Ralf Rangnick al referirse a la no convocatoria del ex artillero de la Juventus y del extremo Jadon Sancho. Llamativamente, los dolores no le impidieron a CR7 tomarse un vuelo privado, tal y como reveló el portal de noticias The Sun este miércoles, para viajar en secreto a la capital de España.

