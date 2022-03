*** Una encuesta llevada a cabo a lo largo de EEUU, preguntó a la ciudadanía qué era lo que más les preocupaba. La respuesta fue rápida pues casi todos respondieron que la inflación y alto costo de la vida es lo que más los trae preocupados y no es para menos, pues le precio de los alimentos sube semanalmente. Igual ocurre con las medicinas, con los utensilios de cocina, con los artículos para sus hijos en las escuelas, la gasolina y los servicios públicos.

*** Según los expertos en la materia esa inflación va a durar por bastante tiempo hasta que vuelvan los precios a la normalidad.

*** En el mundo entero el costo de la gasolina es sumamente alto y vayámonos preparando que eso va a durar su buen rato.

*** Rusia dio a entender ayer en las negociaciones que se llevan a cabo en Estambul entre Ucrania y Rusia, que va a reducir actividades militares contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras importantes ciudades, pero el presidente Biden, el titular del pentágono y el secretario de Estado, dijeron que no le creen a Rusia hasta que esos pasos se demuestren y que lo dice en serio. Igualmente ocurre con el presidente de Ucrania Volodimir Zelenzki quien no les quiso creer a los rusos mientras no se vea que están diciendo la verdad en cuanto a disminuir sus operaciones militares.

*** Una vez más, se está viendo que el Covid-19 y sus variantes siguen causando graves problemas de salud. La más reciente cepa que se llama Ómicron y el subvariante del Ómicron conocido como Covid BA.2 está resultando mucho más peligrosos de lo que se esperaba y ya está causando serios problemas en China, Europa y no tardará en hacer de lo mismo en EEUU. Cuando ya parecía que la pandemia estaba desapareciendo, la realidad es que ya nos viene otro duro golpe.

*** Servicios de inteligencia de EEUU y países aliados, han indicado que Rusia ha contratado a cerca de mil mercenarios a los que se le pagará para que peleen al lado del ejército ruso, mismo que ha tenido problemas y miles de bajas al ejército ruso.

*** Vamos a ver cómo le va a Joe Biden en su intento de que le aumenten los impuestos a los millonarios por sus múltiples ingresos.

*** En muy pocos días se inicia la temporada de béisbol americano.