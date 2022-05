La defensa de Juan Orlando Hernández denunció ante el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, que el expresidente de Honduras está siendo tratado como un criminal de guerra.

“No es un terrorista. No le ha hecho daño a nadie. Muchos aquí no están de acuerdo en que JOH “no ha hecho daño a nadie”, dijo Raymond Colón abogado defensor.

Colón manifestó que Hernández “está en KH 4, es el único preso allí. Está siendo tratado como un prisionero de guerra. En la cancha de baloncesto no le dan pelota”.

Además, lamentó que a su “cliente (Juan Orlando Hernández), desde que llegó, se le han negado privilegios de comisario. Hemos intentado depositar dinero pero es rechazado. Ha estado allí durante 20 días sin ningún acceso a la comisaría. No se le ha permitido llamar a su familia”.

