El exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, se presentó este miércoles ante la juez Katharine Parker.

Bonilla fue extraditado este martes a Estados Unidos para enfrentar un juicio en Nueva York por delitos de narcotráfico.

Bonilla presentó información financiera ante la juez Parker, en ese sentido le designó un abogado público y programó la audiencia para el 10 de junio.

A la audiencia asistieron los fiscales los dos fiscales que estuvieron presente en la lectura de cargos en el juicio que se desarrolló ayer al expresidente Juan Orlando Hernández.

La directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, vinculó directamente a Bonilla con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien precisamente compareció ayer ante un juez en el mismo tribunal, en el que se declaró “no culpable” de tráfico de drogas.

“El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no habría logrado beneficiarse de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de sus socios corruptos”, entre los que Milgram mencionó a Bonilla.

Para la directora de la DEA “estos colaboradores, incluido Bonilla Valladares, también utilizaron sus posiciones para traficar con cocaína a Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal”.

Según el fiscal general de este distrito, Damian Williams, Bonilla “en lugar de usar su posición de alta responsabilidad como jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico (…) explotó de manera errática su posición para proteger y ayudar a las organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a combatir”.

Durante el juicio contra el hermano del expresidente hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, el exalcalde de la localidad hondureña de El Paraíso Alexander Ardón, que compareció como testigo, aseguró que en 2011, “El Tigre” se encargó del asesinato de un narcotraficante por orden de “Tony” Hernández, aunque la orden la dio él.

En ese momento, Bonilla el director regional de la Policía.

El ex jefe policial fue capturado el pasado 9 de marzo en una estación de peaje en el sector de Zambrano, unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

Magistrate Judge Katharine Parker: Date of arrest?

AUSA Tarlow: He was extradited from Honduras yesterday.

Judge Parker: You have the right for us to notify your consulate.

[Ha]

It seems Bonilla is getting a lawyer paid for by the US taxpayers… — Inner City Press (@innercitypress) May 11, 2022

Judge Parker: Do you swear this financial info is true?

Bonilla: Si.

[Remember this]

Judge Parker: I therefore appoint a lawyer for you. — Inner City Press (@innercitypress) May 11, 2022