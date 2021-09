El alcalde de Tegucigalpa y candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, en su discurso durante los actos protocolarios de la fiesta del Bicentenario de Independencia en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dijo que «el mes de la patria no solo es septiembre, sino todo el año».

«Soy un simple alcalde, uno de los 298 que hay, cada quien tiene su concepto, su idea y si hay algo que le hace daño al país, a la nación, hay que revisarlo, hay que cambiarlo y no soy la persona indicada, hoy solo soy un alcalde que cumple con su trabajo y estoy firme, a pesar de que ando en política me quite el sueldo desde el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre, no descuido mi ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela, para cumplir hasta el último día», dijo al consultarle sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs).

“Es una decisión de país, no de una ciudad”, reiterando que la nación está por encima de cualquier ciudad, inclusive la capital.

“Yo no sé de dónde inventa esas cosas, no voy a convocar a ningún cabildo, no existe eso en Tegucigalpa”, expresó el edil Asfura.

«Todos los hondureños deben tener amor hacía a Honduras y por ende prevalecer el respeto y la grandeza, porque nuestra independencia económica se puede lograr con mucho trabajo y esfuerzo, pero que el mismo debe estar meditado y basado en el amor a nuestra patria.

“Hoy después de dos huracanes y una pandemia, tenemos una lucha por seguir adelante; unidos, haciendo nuestra mejor labor para nuestro país y devolviendo lo que es de ellos a los hondureños”, señaló.

Elecciones generales

Al mismo tiempo, invitó a ir a ver que ha hecho en las aldeas, colonias, caseríos, «seguimos trabajando desde que entramos el 25 de enero del 2014 y vienen más obras, como agua potable, centros comunales, parques, aguas negras».

Además aseguró que «como municipio la infraestructura esta lista, seguimos trabajando en infraestructura, solo faltan 63 días para las elecciones, 28 de noviembre a salir a votar y trabajar, vamos a demostrar que en Honduras hay democracia y se lo vamos a demostrar al mundo entero».

También invitó a la población a no «haber insultos, todos somos hondureños, a la hora de gobernar debemos gobernar todos, por una Honduras mejor, esos insultos, maltratos, denigraciones, con eso no se gana votos, tener la paciencia y que Dios nos ilumine».

«Yo no la debo, no la temo, los puedo ver a los ojos a todos y jamás he tocado una gota del sudor de la gente, mi trabajo y mi esfuerzo habla por si solo, lo que han visto en Tegucigalpa, se ha hecho con el mayor esfuerzo y trabajo», concluyó el edil.